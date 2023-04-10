Два человека пострадали при столкновении легковушек в Псковской области
В Островском районе Псковской области в результате столкновения легковушек пострадали два человека. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла 9 апреля на 330-м км автодороги Санкт-Петербург — Невель. 38-летняя водитель Nissan X-Trail при развороте не уступила дорогу «ВАЗ-2114» под управлением 20-летнего молодого человека.
В результате столкновения пострадали водитель и пассажир отечественного авто. С различными травмами их госпитализировали.
В тот же день в Красногородском районе Псковской области 19-летний водитель «ВАЗ-21099» не учел состояние своей машины, потерял управление и сбил пенсионерку на велосипеде. Женщину госпитализировали.