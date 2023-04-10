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Мирный житель Токмака рассказал об обстреле ВСУ из HIMARS

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 9 апреля обстреляли город Токмак Запорожской области. Местный житель Виталий, раненный при обстреле, рассказал о произошедшем корреспонденту «Известий» Роману Польшакову.

«Сидел под навесом кофе пил. Два глотка сделал, и начали лупить. Вон осколки валяются. Как живой остался — не знаю», — рассказал Виталий.

В настоящее время на месте обстрела работают следователи. Они сообщили, что при ударе ВСУ пострадало несколько зданий: жилой дом на шесть квартир и складские помещения, также повреждения получили два автомобиля.

Отмечается, что в одном из домов еще остался неразорвавшийся снаряд. Саперы вскоре должны его обезвредить.

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7 апреля подвергся обстрелу также и город Пологи в Запорожской области. В итоге повреждения получили спортивная школа, здание районного дома культуры, Дом малютки и поликлиника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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