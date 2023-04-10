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В Британии заявили о кризисе психического здоровья у госслужащих

Лейбористская партия Британии забила тревогу из-за ухудшения психического здоровья госслужащих
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Фото: Global Look Press/Moritz Wolf
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В Великобритании госслужащие в прошлом году взяли рекордное количество больничных из-за стресса и других психологических проблем. В Лейбористской партии заявили, что это связано с «кризисом психического здоровья» государственных служащих. Об этом в понедельник, 10 апреля, пишет газета The Gardian.

Издание уточняет, что служащие правительственных учреждений в 2022 году взяли 771 433 тыс. дней отпуска по болезни. Это на 38% выше показателя предыдущего года. При этом чаще всего на больничный из-за психологических проблем уходили сотрудники министерства юстиции, министерства труда и пенсий, а также министерства обороны.

По мнению лейбористов, столь «шокирующая» статистика указывает на кризис психического здоровья в «самом сердце правительства» Британии. Также это говорит о том, что государство не помогает людям справляться с тревогой, депрессией и другими тяжелыми психическими состояниями.

Издание добавляет, что на ухудшение психического состояния госслужащих могли повлиять политические события в стране. В частности, отставка Бориса Джонсона с поста-премьер-министра и смерть королевы Елизаветы II.

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Ранее, 27 марта, психиатр Юрий Вяльба перечислил признаки настоящей депрессии. Специалист уточнил, что если у человека плохие аппетит и настроение, он не хочет выходить из дома и с кем-то общаться, это далеко не всегда говорит о том, что он находится в состоянии депрессии. Настоящую депрессию отличают двигательная, эмоциональная и мыслительная заторможенность. Врач подчеркнул, что о депрессии можно говорить, если человек испытывает все эти три состояния одновременно.

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