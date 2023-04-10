Полиция раскрыла подробности стрельбы в американском Луисвилле

Стрельба в американском городе Луисвилле (штат Кентукки), в которой погибли как минимум пять человек, произошла в отделении банка Old National Bank, а стрелявший мог быть бывшим его сотрудником. Об этом 10 апреля сообщила местная полиция.

Вместе с этим полиция пока не установила был стрелявший действующим или бывшим сотрудником.

Ранее о том, что стрельба произошла в банке в центре города сообщали СМИ. Помимо погибших пострадали по меньшей мере шесть человек. Среди них был полицейский.

Предполагаемый стрелявший был ликвидирован. К месту инцидента прибыло подкрепление в составе ФБР. Также на место выехал губернатор штата Кентукки Энди Бешир.

Днем ранее стало известно о стрельбе в торговом центре Christiana Mall в штате Делавэр, в результате было ранено трое посетителей.