Пожароопасная погода продержится в Астраханской области два дня
Жителей Астраханской области призвали особенно тщательно соблюдать правила обращения с огнем 10 и 11 апреля, поскольку в эти дни в центральных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом предупреждает главное управление МЧС по региону.
В ведомстве призвали соблюдать осторожность при обращении с огнем, не разводить костры, не бросать непотушенные сигареты, не сжигать мусор и траву, а также иметь запас воды на случай тушения пожара.
Родителям рекомендуют внимательно присматривать за детьми для предотвращения их игр с огнём, отмечает «Астрахань-24».
Ранее в апреле независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров назвал главную опасность при поджоге сухой травы. По его словам, это риск потерять контроль над распространением огня.