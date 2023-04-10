В Воронеже выписали из больницы упавшего с 19-го этажа мужчину
Упавшего с 19-го этажа мужчину выписали из больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 в Воронеже. Об этом 10 апреля сообщили в департаменте здравоохранения Воронежской области.
«По информации БСМП № 1, пациент выписан на амбулаторное лечение в поликлинику по месту прикрепления», — рассказал представитель ведомства «РИА Новости».
Инцидент произошел 3 апреля на улице Летчика Колесниченко. Мужчина 1982 года рождения упал с высоты около 60 м на автомобиль Nissan X-Trail и практически не получил никаких травм. Он смог самостоятельно встать на ноги и дойти до машины скорой помощи.
Владелец автомобиля, на который упал мужчина, написал заявление в полицию по факту порчи его имущества. Повреждения крыши и багажника получила иномарка 2013 года выпуска.