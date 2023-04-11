Названы вакансии месяца с зарплатой от 300 тыс. рублей

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями апреля стали предложения для Senior Java-разработчика и врача-стоматолога, которым готовы платить от 300 тыс. рублей, следует из результатов исследования, проведенного сервисом по поиску работы Superjob. Текст имеется в распоряжении «Известий».

Как отмечается, в топе наиболее высокооплачиваемых предложений апреля — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

Вакансии в сфере разработки программного обеспечения вошли в топ-5 в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде и Уфе. Так, помимо самой топовой вакансии в Москве больше всего предлагают также PHP-разработчику: 200–300 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге программисту Delphi готовы платить от 150 тыс. рублей. Программисту C# в Волгограде обещают от 150 тыс. рублей, а ведущему программисту «1С» в Краснодаре и Казани — от 150 тыс. рублей. Программисту «1С» в Ростове-на-Дону предлагают зарплату 170 тыс. рублей, а в Уфе — от 120 тыс. рублей. Программисту C# в Волгограде предлагают от 150 тыс. рублей.

В Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Челябинске в топе зарплатных предложений апреля — врачи. Например, врачу-стоматологу в Москве предлагают от 300 тыс. рублей, а главному врача клиники пластической хирургии — от 200 тыс. рублей.

В Екатеринбурге врачу стоматологу-ортодонту предлагают 150 тыс. рублей, стоматологу-хирургу — от 100 тыс. рублей, а врачу акушеру-гинекологу — 90–100 тыс. рублей. Врачу ультразвуковой диагностики в Нижнем Новгороде готовы платить 110 тыс. рублей, лазерному хирургу в Волгограде — от 100 тыс. рублей, а травматологу-ортопеду в Челябинске — до 90 тыс. рублей.

В Москве в топ-5 вошла вакансия начальника финансового отдела, в Санкт-Петербурге — руководителя отдела маркетинга (200–300 тыс. руб.), в Казани — сервисного инженера по техническому обслуживанию и ремонту станков с ЧПУ (150–200 тыс. рублей), в Екатеринбурге — водителя-экспедитора категории СЕ (от 150 тыс. рублей), в Перми — инженера по буровым растворам (от 150 тыс. рублей).

В марте специалисты крупнейших компаний в России рассказали «Известиям» о планах по привлечению новых сотрудников. Около 60% работодателей собираются увеличить штатную численность во II квартале 2023 года, согласно подтвержденным данным в исследовании «Работы.ру» и «СберПодбора». Нанять новых сотрудников планируют 58% опрошенных. При этом 19% респондентов рассказали, что собираются только заместить сотрудников, еще столько же не будут ничего менять. И только 4% хотят сократить персонал.