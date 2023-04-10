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Ребенок попал в реанимацию после велосипедной гонки в Санкт-Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ребенок попал в реанимацию, упав с велосипеда во время соревнований в Санкт-Петербурге, сообщил 10 апреля источник «Известий».

Инцидент произошел на велотреке, находящемся на Крестовском острове.

На кадрах видно, что дети один за другими падают на треке. Однако большинство участников смогли продолжить гонку.

Один из пострадавших оказался в реанимации с сотрясением мозга и колото-резаной раной.

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В сентябре прошлого года грузовик насмерть сбил девочку-велосипедистку в Карелии.

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