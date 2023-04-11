Биржа туда

За прошлую рабочую неделю, с 3 по 7 апреля, рубль упал на 3,3% к доллару США (курс в моменте превышал 82 руб./$), на 3% к евро (90 руб.) и на 3,1% к юаню (до 12 руб.). При этом «американец» поднялся за это время к уровням апреля 2022 года. Однако отметку в 83 рубля он так и не смог пробить, откатившись в начале этой недели. Закрепиться на высоких позициях также не смогли ни юань, ни евро.

Что дальше? Курс доллара, несмотря на падение в пятницу, всё еще превышает «комфортный» для экспортеров и госбюджета, как считают в правительстве, коридор в 70–80 руб./$. Это позволяет предположить, что рубль остается достаточно сильно перепроданным, а значит, «американца» может ждать очередная волна снижения. Ведь у нацвалюты практически нет фундаментальных причин для обвала.

Рост цен и инфляционные ожидания в России пока остаются низкими, промышленность работает, экспортные потоки перенаправляются с Запада на Восток, безработица небольшая, а реальные доходы населения начали подрастать. Это, в свою очередь, будет стимулировать потребительский спрос и увеличение объемов розничных продаж.

Бурные события, происходившие на валютном рынке на прошлой неделе, скорее всего, стали последствием спекулятивных настроений биржевых игроков. И, возможно, информации о дефиците наличных юаней в российских банках, что породило дополнительный спрос на другие мировые резервные активы.

Однако, пожалуй, наиболее существенным фактором, работающим на ослабление российской валюты, выступает недополучение нефтегазовых доходов в российский бюджет. Как прокомментировали падение рубля в ЦБ, его ослабление стало результатом того, что «Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки». Напомним, что, по данным Минфина РФ, в марте 2023 года поступления нефтегазовых доходов в казну составили только 688 млрд рублей, что на 43% меньше, чем в марте 2022 года.

Но если сравнивать показатели первого весеннего месяца с предыдущим, то поступления от сырьевиков подросли на 32%. Следовательно, доходы госбюджета РФ уже оттолкнулись от своей нижней точки.

Зато по итогам апреля можно будет ожидать более сильных результатов. С 1 числа вступил в силу российский закон, устанавливающий предельную величину дисконта цены российской нефти Urals к стоимости эталонного сорта Brent. Так что российские компании смогут заработать больше денег, даже несмотря на потолок цен и эмбарго стран Запада на российские ресурсы. А значит, и бюджет получит больше доходов от нефтегазовой отрасли-кормилицы в виде увеличения экспортных пошлин и НДПИ, формула которого привязана к средней цене Urals.

На прошлой неделе мы прогнозировали, что доллар выше 83 рублей не поднимется, и случилось именно так. «Американец» в течение этой недели может колебаться в узком коридоре 80–82,5, но в дальнейшем — вероятно, до конца апреля — снова откатиться в область 77,5–78. Угрозы нового скачка до 90 рублей и выше в самое ближайшее время нет.

Однако до конца апреля времени еще достаточно, и сюрпризы, в том числе геополитического характера, вполне возможны. Поэтому тем, у кого есть возможность хранить часть сбережения в долларах, евро или юанях, мы бы пока не советовали продавать валюту.

Автор — ведущий аналитик Freedom Finance Global

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