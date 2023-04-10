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Зампред ЦБ России Заботкин: проседание курса рубля связано с экспортной выручкой

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Ослабление рубля происходит из-за поступления экспортной выручки, заявил зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин на заседании рабочей группы по подготовке к рассмотрению Госдумой годового отчета Банка России за 2022 год.

Он пояснил, что выручка следует за объемами и ценой продаж с отставанием, так как оплата происходит в срок до трех месяцев после отгрузки товара.

Заботкин уточнил, что после прохождения нижней точки, связанной с введением потолка цен по нефтепродуктам, экспортная выручка начнет восстанавливаться.

В то же время зампред ЦБ указал на устойчивый рост импорта, связанный с восстановлением производственных цепочек. Заботкин добавил, что дальше динамика курса рубля будет более плавной.

На данный момент доллар торгуется в районе 81,7 рубля, а евро около 89,1 рубля.

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Вместе с тем инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в разговоре с «Известиями» 10 апреля заявил, что в краткосрочной перспективе доллар еще может достигнуть уровня в 83,5 рубля, а евро — чуть выше 90 рублей.

В свою очередь, 8 апреля эксперты посоветовали продавать иностранную валюту тем, кто купил ее дешевле 60 рублей.

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