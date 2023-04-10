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Жительницу Сыктывкара приговорили к работам за кражу сыра

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Жительницу Сыктывкара приговорили к 11 месяцам принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в пользу государства за систематическую кражу молочных продуктов из магазинов. Соответствующий приговор вынес Эжвинский районный суд Сыктывкара.

Суд установил, что в ноябре 2022 года 24-летняя жительница Эжвы вынесла из "Пятерочки" девять пачек сливочного масла и шесть упаковок сыра. Похищенное она спрятала в кармане куртки и пронесла мимо кассы.

Спустя восемь дней она украла еще восемь упаковок сыра, но уже из магазина "Магнит". Позднее, в декабре, из этой же торговой точки она вынесла в рюкзаке 12 упаковок сыра. Украденное она продала неизвестному мужчине, а полученные деньги потратила.

Как отмечает ИА «Комиинформ», у девушки уже было девять судимостей. Ее признали виновной по ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение). Подсудимая признала свою вину и раскаялась.

Приговор в законную силу пока еще не вступил.

Ранее в феврале в Самаре раскрыли кражи сыра и шоколада из магазинов. К преступлению оказался причастен житель Тольятти. Всего было совершено восемь краж. Общий ущерб составил около 40 тыс. рублей.

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