Глава ПЦУ не будет проводить пасхальную службу в Киево-Печерской лавре

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний не будет проводить пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре. Как сообщили в ПЦУ в понедельник, 10 апреля, он проведет службу в киевском Михайловском Златоверхом монастыре, где находится резиденция раскольнической церкви.

По данным ПЦУ, утреннюю пасхальную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры проведет бывший монах лавры Авраамий. Он был назначен раскольниками и.о. «наместника» лавры, после того как перешел в раскольническую церковь из канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Епифаний же будет служить с 23:00 мск субботы в главном храме ПЦУ — Свято-Михайловском соборе.

ПЦУ и ее сторонники оказывают давление на УПЦ. Оно усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры с подписью и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Также говорилось о том, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

В качестве причины закрытия части монастыря назвали якобы выявленные нарушения. В ноябре прошлого года в ходе обысков на территории лавры Служба безопасности Украины (СБУ) нашла пророссийскую литературу.

После этого в городах Украины начали проходить захваты храмов и столкновения раскольников с представителями УПЦ.

Вместе с этим УПЦ остается в лавре.