Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова предупредила о «выжженной земле» на Украине из-за поставок снарядов с ураном
Мир
Женщинам без хиджаба запретят заходить в метро Тегерана
Мир
Встреча глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана пройдет в начале мая в Москве
Армия
Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными
Мир
Украина вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы
Мир
Хакеры похитили $15 млн у южнокорейской криптобиржи GDAC
Мир
В украинском Переяславе раскольники вместе с властями пытались захватить два храма
Мир
В России обсуждают продление запрета на въезд в Россию грузовиков из ЕС
Мир
Глава ПЦУ не будет проводить пасхальную службу в Киево-Печерской лавре
Армия
Корреспондент «Известий» показал провальную атаку ВСУ под Кременной
Армия
Пушилин сообщил о серьезном продвижении войск РФ в районе Авдеевки
Мир
Пять человек погибли при стрельбе в американском Луисвилле
Мир
Байден заявил о намерении баллотироваться в президенты второй раз
Сюжет:

Глава ПЦУ не будет проводить пасхальную службу в Киево-Печерской лавре

0
Фото: TASS/SOPA Images/Sergei Chuzavkov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний не будет проводить пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре. Как сообщили в ПЦУ в понедельник, 10 апреля, он проведет службу в киевском Михайловском Златоверхом монастыре, где находится резиденция раскольнической церкви.

По данным ПЦУ, утреннюю пасхальную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры проведет бывший монах лавры Авраамий. Он был назначен раскольниками и.о. «наместника» лавры, после того как перешел в раскольническую церковь из канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Епифаний же будет служить с 23:00 мск субботы в главном храме ПЦУ — Свято-Михайловском соборе.

Захват с переворотом: на Украине раскольники заняли два храма УПЦ
К чему приведет обостряющийся с каждым днем религиозный конфликт

ПЦУ и ее сторонники оказывают давление на УПЦ. Оно усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры с подписью и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Также говорилось о том, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

В качестве причины закрытия части монастыря назвали якобы выявленные нарушения. В ноябре прошлого года в ходе обысков на территории лавры Служба безопасности Украины (СБУ) нашла пророссийскую литературу.

После этого в городах Украины начали проходить захваты храмов и столкновения раскольников с представителями УПЦ.

Вместе с этим УПЦ остается в лавре.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023