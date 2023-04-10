NBC News: умные бомбы JDAM могут не срабатывать из-за российской системы РЭБ

У используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) американских бомб с системой наведения JDAM могут быть проблемы с активацией из-за российской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 10 апреля сообщил телеканал NBC News со ссылкой на документы из предположительной утечки минобороны США.

Как следует из файлов, в последние время JDAM столкнулись с проблемами с сигналом GPS. Как полагают в разведке США, если верить документам, это связано с работой российских глушителей радиосвязи.

Из доклада также следует, что у снаряда отказывают взрыватели.

Бывший сотрудник американской разведки также заявил, что раскрытие некоторых сообщений разведки о России и ее шпионских агентствах может нанести значительный ущерб, если Москва перекроет эти источники информации.

Секретные документы США и НАТО по контрнаступлению Вооруженных сил Украины утекли в Сеть 6 апреля. Они содержат информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов. Украинские власти заявили о том, что документы являются фейком.

На следующий день в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, в которых подробно описана работа национальной разведки США по Украине. Газета The New York Times сообщила, что масштаб утечки разведданных Пентагона составил порядка 100 документов. Они были выложены в открытый доступ в социальные сети.

Позже минюст США начал расследование обстоятельств произошедшего.

Позднее, 8 апреля, американская газета написала, что после инцидента с утечкой документов Пентагона по ситуации на Украине доверие союзников к США сильно пошатнулось.

10 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что за утечками документов из Пентагона стоит Россия. Он отметил лишь, что Запад всегда стремится обвинить Москву.