В России обсуждают продление запрета на въезд в Россию грузовиков из ЕС
Российские власти обсуждают продление запрета на въезд фур из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины, сообщил 10 апреля журналистам представитель первого вице-премьера России Андрея Белоусова.
На текущий момент постановление действует до июня.
Однако в планах властей продлить данный запрет до конца 2023 года.
Постановление о запрете перевозок грузов компаниям из стран, которые ввели транспортные ограничения против России, премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал 30 сентября прошлого года. Сообщалось, что запрет распространяется на двусторонние перевозки, транзитные перевозки, перевозки с территории или на территорию третьего государства.
Помимо этого, установлен перечень товаров, на которые запрет не будет действовать. В нем — продукты питания, фармацевтика, изделия из пластмассы. Ограничительные меры начали действовать с 10 октября 2022 года.
После этого в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге товары с иностранных автомобилей стали перегружать на российские и белорусские транспортные средства.