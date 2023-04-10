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Пушилин заявил, что более 75% территории Артемовска находится под контролем российских сил

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Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в понедельник, 10 апреля, сообщил, что Вооруженных сил РФ контролируют более 75% территории Артемовска (украинское название — Бахмут).

«Сейчас я абсолютно точно могу заявлять о том, что более 75% города находится под контролем наших подразделений», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин добавил, что о полном взятии Артемовска российскими войсками говорить пока рано, поскольку в западной части города еще идут бои. При этом он сообщил, что сотрудники ЧВК «Вагнер» смогли водрузить на здание администрации российский флаг, назвав это формальным признаком контроля над городом.

Врио главы региона также рассказал, что украинские боевики при отступлении старались нанести максимальный ущерб городу.

«От здания [администрации] не осталось ничего, только одни обломки, то есть это было сделано для того, чтобы у нас не было возможности водрузить на целое здание наш флаг, но ребята нашли возможность даже на то, что осталось от здания, наши флаги водрузить», — отметил Пушилин.

«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
«Известия» побывали в освобожденных кварталах Артемовска и наблюдали за дальнейшим штурмом города

Ранее в этот день командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной, но контролируемой. Он добавил, что бои носят ожесточенный характер, но оборона продолжается.

До этого, 7 апреля, источник «Известий» уведомил о продвижении сотрудников ЧВК «Вагнер» из центра Артемовска к западным кварталам города. Сообщалось, что российские отряды, отвечавшие за центр Артемовска, находятся рядом с районной администрацией города. Главная администрация, расположенная севернее, уже под контролем сотрудников ЧВК «Вагнер».

6 апреля корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань рассказал, что штурмовым группам РФ уже удалось взять под контроль часть Артемовска, продвижение вглубь города продолжается. По его словам, военные находятся в восточной части города и продвигаются к реке Бахмутке.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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