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«В шахматах не так много денег, как хотелось бы»

Президент Федерации шахмат Казахстана Тимур Турлов — о противостоянии Непомнящего и Лижэня и популяризации этого вида спорта
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Один из богатейших бизнесменов Казахстана, уроженец Москвы Тимур Турлов в январе 2023 года возглавил местную шахматную федерацию. И сразу сделал максимально эффектный ход — стал меценатом матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем в Астане. Его призовой фонд составляет $2 млн. В интервью «Спорт-Экспрессу» и «Известиям» Тимур Турлов объяснил, зачем спонсирует проведения столь крупного мероприятия в Казахстане, за кого болеет в этом противостоянии и поддерживает ли переход Федерации шахмат России в Азию.

— Вы родились в Москве. В матче за звание чемпиона мира, наверное, больше переживаете за Непомнящего?

— Как один из организаторов матча я должен быть нейтрален, вне зависимости от своих предпочтений. Могу сказать, что первые партии меня очень впечатлили. Вероятно, это будет самый интересный матч на первенство мира за последний годы, так как в этом противостоянии нет очевидного фаворита.

— Ваши впечатления от первых дней матча?

— Мы тщательно готовились к его проведению, к церемонии открытия. Я очень благодарен ФИДЕ за доверие и огромную помощь в организации. Лично я пока получаю огромное удовольствие от процесса. Очень надеюсь, что мы смогли порадовать наших претендентов и многочисленных гостей яркой церемонией открытия и теми условиями, в которых проходит матч.

Но самое важное, что люди в Казахстане увидят всё это своими глазами и еще больше поверят в себя. Поверят, что при должном отношении к тренировкам у них тоже может появиться шанс оказаться на месте Яна и Дина.

Мне кажется, что Астана и Казахстан в целом — главный победитель этого матча. Проведения такого крупного события не только привлечет внимание всего мира к стране, но и даст толчок для развития шахмат.

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— У Казахстана очень сильная женская сборная, но есть проблемы с мужской. В топ-100 рейтинга ФИДЕ нет ваших представителей. Не было ли у вас идеи о натурализации шахматистов, которые подают большие надежды? Например, как это получилось у теннисной федерации с россиянкой Еленой Рыбакиной?

— Посмотрим, но не уверен, что это наш путь. Мы видим, каких успехов добился Узбекистан, который стал хорошо финансировать шахматы в последние годы (сборная этой страны выиграла Всемирную шахматную олимпиаду-2022, а Нодирбек Абдусатторов считается одной из главных восходящих звезд ФИДЕ. — «Известия»). У нас также есть большой потенциал внутри страны. Это работа, которую очень сложно сделать за один год.

Мы будем планомерно инвестировать в развитие детского спорта. И на горизонте следующих пяти лет это будет давать результат. Мы готовы ждать и вкладывать в развитие ребят. Организовывать для них больше турниров внутри страны, через вовлечение бизнес-сообщества обеспечивать призовые фонды, давать возможность регулярно выступать за рубежом. Это дорого, но со временем это принесет результат, и мы получим много талантов. Не сомневаюсь в этом.

— Казахстан сейчас переживает шахматный бум. Это связано исключительно с успехами женщин?

— Для нашего нового главы государства [Касыма-Жомарта Токаева] шахматы очень важны. Он уделяет им много внимания. Для нашей шахматной федерации последние несколько лет были ярче, чем все предыдущие. Женская сборная вошла в топ-5 на Всемирной шахматной олимпиаде, а Бибисара Асаубаева стала двукратной чемпионкой мира в блице.

Федерации стало полегче дышать, потому что родители стали массово отдавать детей в секции, а их количество по всей стране увеличивается. С нашим приходом появляется возможность вывести всё это на новый уровень, обеспечить достойное финансирование. На самом деле во всем мире в шахматах не так много денег, как хотелось бы. К сожалению, есть не так много людей, готовых деятельно участвовать в развитии шахмат.

— Игра могла бы быть гораздо популярнее?

— Безусловно. Вряд ли конкурировать с футболом, но у шахмат точно есть потенциал входить в топ-3 самых популярных игр. Люди, способные инвестировать в шахматы, должны объединять свои усилия. Понятно, что это не очень командный вид спорта, все тянут одеяло на себя. Но при этом нельзя забывать, что шахматы выполняют важную социальную функцию.

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— Недавно случился громкий скандал с участием двух ваших главных звезд — Жансаи Абдумалик и Бибисары Ассубаевой (первая неожиданно снялась с Гран-при в Нью-Дели, поставив под угрозу его проведение, вторая раскритиковала ее за это, посоветовав «выйти замуж и варить борщи». — «Известия»). Удалось как-то решить их конфликт?

— Любой спортсмен такого уровня — звезда. А у всех звезд иногда случаются эмоциональные срывы. Я очень надеюсь и почти уверен, что эта история не помешает спортсменка играть в одной команде, продолжать развивать свои шахматные навыки. К счастью, мы люди. Эмоции только добавляет интриги нашим отношениям. Как федерация мы сделаем всё для того, чтобы объединять усилия и создавать такие условия, чтобы конфликты или какие-то разногласия случались как можно реже.

— Что думаете о переходе Федерации шахмат России из Европейского шахматного союза в состав Азиатской шахматной федерации?

— У России исторически огромный опыт в шахматах. Советский Союз на протяжении длительного периода был величайшей шахматной державой, диктовал моду в этом виде спорта. Мне сложно комментировать какие-то детали этого перехода, но уверен, что это решение позволит открыть новые возможности как для российских шахматистов, так и для их соперников. Уверен, что теперь в Азиатской конфедерации будут еще более интересные соревнования во всех возрастных категориях.

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