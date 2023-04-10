Дело возбудили после гибели рабочего в котловане под Нижним Новгородом
Стали известны подробности гибели рабочего под Нижним Новгородом. Его засыпало землей в котловане в Кстове.
Следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела, сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на СУ СКР по Нижегородской области. в рамках расследования дела действиям работников подрядной организации, которые ответственны за соблюдение норм безопасности на строительной площадке, будет дана юридическая оценка.
Инцидент произошел 8 апреля на стройплощадке в микрорайоне Западный в Кстове. Во время работ обвалился грунт в выкопанном котловане, глубина которого превышала 7 м. 31-летнего рабочего тогда завалило землей, мужчина умер.