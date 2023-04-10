В Орле задержали женщину с наркотиками в кармане
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков изъяли у жительницы Орла запрещенные вещества, сообщает управление МВД России по Орловской области.
Задержание происходило в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские обнаружили сверток с порошком в кармане куртки орловчанки. Выяснилось, что 35-летняя женщина хранила при себе 0,43 г метилэфедрона. Этот размер является значительным, отмечает InfoOrel.ru.
Жительница Орла рассказала правоохранителям, что купила наркотики дистанционно для личного употребления. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
В конце марта сообщалось, что Санкт-Петербурге полицейские изъяли более 200 кг латиноамериканского кокаина, стоимость которого по ценам черного рынка превышает 800 млн рублей. Задержанные оборудовали тайники с наркотиками в перевозившем фрукты грузовом автомобиле.