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В Донецке мирный житель пострадал при подрыве на мине «Лепесток»

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Мирный житель пострадал при подрыве на противопехотной мине «Лепесток» в Куйбышевском районе Донецка, сообщило 10 апреля представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Югославской.

Получивший ранение мужчина 1948 года рождения, отметили в ДНР СЦКК.

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В конце марта мужчина 1976 года рождения также подорвался на мине «Лепесток» в Донецке.

В том же месяце сообщалось, что в Донецкой Народной Республике с февраля 2022 года зарегистрировано 100 случаев подрыва гражданских лиц на противопехотных фугасных минах «Лепесток».

Использование противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» запрещено в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплен конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения такого оружия ВСУ в Донбассе были в 2022 году направлены Россией в ООН.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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