В Нахабино прокуратура начала выяснять причину возгорания склада

В подмосковном поселке Нахабино прокуратура Красногорска выясняет причины и обстоятельства пожара на местном складе. Об этом сообщила в понедельник, 10 апреля, прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

Согласно предварительным данным, возгорание произошло около 15:00 на складе запчастей на улице Панфилова.

Ранее 10 апреля в сети появились кадры проишествия. Предполагается, что на складе взорвался кислородный баллон, что стало очагом возгорания.

Пожар удалось локализовать на площади 1,8 тысячи кв. м. Информации о пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального главное управление МЧС по России агенству «РИА Новости».

Ранее, 25 марта, источник «Известий» сообщил, что на складе с лакокрасочными изделиями в подмосковном поселке Шаховская произошел пожар. Площадь пожара составила 900 кв. м. В результате была обрушена кровля здания.