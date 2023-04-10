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Жители Чехии стали меньше потреблять газ и электричество на фоне роста цен

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Жители Чехии сократили потребление газа и электричества в связи с ростом цен. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщило Чешское радио со ссылкой на управление регулирования электроэнергетики.

Отмечается, что в первом квартале текущего года чехи использовали на 13,3% меньше газа и на 5% меньше электроэнергии, чем за аналогичный период в прошлом году.

Более того, управление регулирования электроэнергетики сравнили показатели потребления за март 2023 года со средним значение за март с 2017 по 2021 год. Выяснилось, что использование газа среди граждан Чехии снизилось на 17,4%, электроэнергии — на 7%.

Чешское радио напомнило, что потребление газа в стране в 2022 году оказалось самым низким за восемь лет. СМИ указали, что главными причинами данной тенденции является рост стоимости энергоносителей.

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Ранее, 2 марта, доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов выразил мнение, что разрыв сотрудничества между Евросоюзом (ЕС) и Россией ударит по карману простых граждан стран Европы, а также поставит под сомнение продолжение политики перехода к зеленой энергетике. Специалист объяснил, что попытки изъять доходы у нефтегазовой сферы приведут к еще большему обострению энергетического кризиса, недоинвестированию новых проектов по разведке и добыче углеводородов и росту цен на энергоресурсы.

Согласно результатам опроса, опубликованного 11 января исследовательским центром Szazadveg, около 80% граждан Евросоюза (ЕС) считают, что в текущем энергетическом кризисе виновата ошибочная политика Европейской комиссии (ЕК).

31 января директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Европе придется снизить уровень газового потребления, если она хочет избежать проблем следующей зимой. Также он подчеркнул необходимость наращивать мощности для возобновляемых источников энергии.

Президент России Владимир Путин 12 октября 2022 года подчеркнул, что к энергокризису в Европе привела ошибочная политика Запада в области энергетики на протяжении предыдущих лет.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В конечном итоге это стремление спровоцировало серьезный энергетический кризис в европейском регионе.

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