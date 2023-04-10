Испанский писатель Фернандо Санчес Драго скончался на 87-м году жизни. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщило агентством EFE.

Как отмечает источник агентства, причиной смерти послужил обширный инфаркт.

Фернандо Санчес Драго родился в Мадриде 2 октября 1936 года. Читателям он известен в основном по автобиографическим романам и очеркам. Всего он написал более 40 произведений, отмечает телеканал «360».

Помимо этого, Санчес Драго выпускал рассказы о путешествиях, самыми известными из них стали «Параллельные смерти» и «Путь сердца».

В 1992 году Санчес Драго удостоился национальной премии «Планета» в категории «лучший роман на испанском языке» за свое произведение «La prueba del laberinto» («Испытание лабиринтом»), сообщает «Газета.Ru».

Писатель активно выступал против деятельности ЕС и НАТО, положительно оценивал деятельность российских властей и поддерживал воссоединение Российской Федерации с Крымом.