Берега Комсомольского озера в Ставрополе обработали от клещей

В Ставрополе обработку от клещей провели на берегах Комсомольского озера. Специалисты опрыскали инсектицидами в общей сложности 55 тыс. кв. м территории. Об этом рассказал сити-менеджер Иван Ульянченко.

Он обратил внимание на то, что использовались средства, безопасные для людей, птиц и домашних питомцев. Планируется проводить такие обработки каждый месяц, пока клещи активны.

NewsTracker напоминает, что с начала 2023 года в Ставропольском крае из-за укусов клещей пострадало более 200 человек. Среди них 91 ребенок. Зарегистрирован один случай заражения боррелиозом.

Ранее, 10 апреля, сообщалось, что в Волгоградской области зафиксировали первый в этом сезоне укус клеща. В прошлом году первый укус клеща зарегистрировали 11 апреля.