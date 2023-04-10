Филолог дал советы желающим повысить уровень грамотности

Председатель филологического совета «Тотального диктанта», главред портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов рассказал 10 апреля об особенностях Тотального диктанта и дал советы желающим повысить свой уровень грамотности.

«На самом деле «Тотальный диктант» не показывает уровень грамотности россиян <...>. он показывает, как пишущие диктант справились в этом году с этим конкретным текстом в той части, в которой они писали», — сказал филолог в разговоре с RT.

Он добавил, что в тексте могут встретиться сложные слова, а также правила, которые не изучаются в школе или обсуждаются только частично. По его словам, в настоящее время есть как онлайн-, так и офлайн-курсы по подготовке к диктанту.

Отвечая на вопрос о том, как повысить уровень грамотности, Пахомов посоветовал читать книги, так чем больше человек читает, тем лучше он пишет, в том числе из-за привычки к хорошим художественным текстам.

«Плюс очень много выходит научно-популярных книг о языке, проходят фестивали, выходят подкасты о русском языке», — отметил Пахомов

Филолог добавил, что если человек хочет хорошо овладеть русским языком, то ни в коем случае нельзя ограничиваться школой и вузом.

Ранее в этот же день стало известно, что самыми трудными словами «Тотального диктанта» стали «сызмальства» и «кардинально».

«Тотальный диктант» прошел 8 апреля более чем в 700 городах 43 стран.