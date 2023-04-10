Киев может исчерпать снаряды для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» уже к 13 апреля, а к 3 мая — и для комплексов С-300. Об этом 9 декабря написала на своем сайте газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона.

«Страна полностью истощит свой запас ракет «Бук» к 13 апреля, а ракет С-300 — к 3 мая при нынешних темпах потребления», — отметило издание.

Как следует из документов, из-за нехватки снарядов без прикрытия систем противовоздушной обороны (ПВО) останутся около 40 украинских критических объектов. В итоге Россия может получить господство в воздушном пространстве Украины уже в мае.

Автор статьи цитирует пресс-секретаря Воздушных сил Украины Юрия Игната, который подтвердил, что ПВО страны столкнулось с серьезной проблемой и подчеркнул, что Киеву срочно нужна помощь западных партнеров. Он обратил внимание на то, что страна ищет боеприпасы советской разработки для установок С-300 и батарей «Бук».

Комментировать достоверность попавших в Сеть секретных американских документов Игнат не стал.

6 апреля газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации США сообщила, что в Сеть утекли секретные документы США и НАТО по контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Они содержат информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов по состоянию на февраль и март.

Украинские власти заявили о том, что документы являются фейком. 8 апреля минюст США начал расследование обстоятельств утечки.

Ранее, 14 марта, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер отмечал, что уже этим летом запасы боеприпасов у украинских боевиков закончатся и поражение киевского режима будет очевидным.

В конце февраля Риттер заявлял, что окончательный разгром украинских войск произойдет к октябрю. К этому же времени он прогнозирует полную капитуляцию киевского режима.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.