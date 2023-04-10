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Канал нелегальной миграции обнаружили спецслужбы под Волгоградом

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В Волгоградской области задержана преступная группа, которая организовала канал нелегальной миграции. Члены группы за денежное вознаграждение помогали иностранным гражданам получать подложные сертификаты, которые якобы подтверждали их знание русского языка, основных законов РФ и истории страны. Сведения были необходимы для получения миграционных документов.

Участников удалось вычислить и задержать благодаря работе регионального управления ФСБ и регионального главка МВД. Обыски проходили по месту жительства и работы членов группы. Спецслужбам удалось получить доказательства преступной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Задержанные полностью признали вину. Их опустили под подписку о невыезде. Следственные мероприятия продолжаются, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Ранее, 10 апреля, сообщалось, что в Подмосковье сотрудники ФСБ изъяли 699 кг кокаина на 2,5 млрд рублей у членов международного картеля. Наркотик планировалось переправить в ЕС.

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