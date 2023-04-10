В Пензе подросток на мотоцикле столкнулся с легковушкой

Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя мотоцикла произошло в Пензе в понедельник, 10 апреля. Об этом сообщает информагентство Penza-press.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло на улице Набережная реки Мойки, 2Д. Молодой человек на мотоцикле Motoland столкнулся с легковушкой Renault Logan с 52-летним водителем за рулем.

На место аварии прибыли врачи скорой помощи. Они осмотрели юношу и отпустили домой, так как он получил неопасные травмы.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее в апреле сообщалось, что мотоциклист пострадал в результате аварии в Обручевском районе Москвы. На улице Миклухо-Маклая он въехал в такси. Пострадавшего водителя мотоцикла госпитализировали с травмами.