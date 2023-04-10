Лукашенко на встрече с Шойгу призвал дать гарантии защиты Белоруссии от внешней агрессии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Минске с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что РФ должна дать гарантии, что будет защищать белорусскую республику в случае внешней агрессии. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщило агентство БелТА.

«Это звучало так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию», — сказал Лукашенко.

Глава государства также отметил, что страны Запада не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые они дали в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия. По словам Лукашенко, тогда речь шла и об экономической безопасности, однако на сегодняшний день санкции против Белоруссии и России то заявление опровергают.

Белорусский лидер заключил, что США не могут дать никаких гарантий, «кроме подстегивания агрессии против нас».

Ранее, 5 апреля, Лукашенко прилетел в Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава российского государства в ходе встречи заявил об успешной работе двух стран по разным направлениям, в частности в сфере безопасности и экономики. Он подчеркнул, что Москва и Минск намерены расширять сотрудничество в сфере обороны, а также в военно-технической сфере.

В свою очередь, президент Белоруссии отметил, что мероприятия союзных программ с Россией по углублению экономической интеграции уже выполнены практически на 80%. Он также выразил уверенность в том, что Москва и Минск преодолеют давление со стороны западных стран.

25 марта Путин сообщил, что Белоруссия и Россия договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения. Он подчеркнул, что Москва не передает Минску своего ядерного оружия, а делает то, что делали США на протяжении десятилетия.