Украина вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы

Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения государственной границы. Об этом заявил в понедельник, 10 апреля, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Рада прекратила действие соглашения между Украиной и Россией о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов», — написал он в своем Telegram-канале.

Соглашение предусматривало упрощенное пересечение границы жителями приграничных регионов России и Украины.

Гончаренко добавил, что Украина также вышла из соглашения о проведении согласованной политики с Россией в определении транспортных тарифов.

Ранее, 30 декабря 2022 года, представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил в своем Telegram-канале, что украинский кабмин разорвал соглашение с правительством России по использованию и охране пограничных водных объектов, которое было заключено 19 октября 1992 года в Киеве.

В конце ноября кабмин Украины решил выйти из соглашения о гарантиях прав человека государств — участников СНГ. Документ заключили в Москве 13 марта 1992 года.

С 2015 по 2020 год киевские власти разорвали более 150 соглашений с Россией. В частности, с 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.