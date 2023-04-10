Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи», исполняющим обязанности стал Хохлов

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера ФК «Сочи», сообщила пресс-служба команды в понедельник,10 апреля.

В клубе пожелали Бердыеву успехов и поблагодарили за работу.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Хохлов.

Бердыев стал главным тренером «Сочи» в конце 2022 года. Команда с ним провела всего пять матчей: за это время трижды проиграла и два раза выиграла.

9 апреля «Сочи» уступили «Крыльям Советов» 2:1. После 22 матчей в турнирной таблице РПЛ сочинский клуб занимает девятое место, имея в своем активе 31 очко.