Вероятность пожаров в Оренбуржье растет из-за погоды

В Оренбургской области метеоусловия в ближайшие дни будут способствовать возникновению природных пожаров. Об этом предупреждает пресс-служба регионального МЧС.

Наиболее высока вероятность возникновения пожара в период с 10 по 14 апреля в южных районах региона. Уровень опасности повышен до IV класса, уточняет 56orb.ru.

Агентство напоминает, что накануне, 9 апреля, в Оренбурге в районе Уральской улицы загорелась сухая трава. Работу службы пожаротушения и пожарно-спасательных частей осложнял порывистый переменный ветер.

Рядом с мостом через реку Урал горел сухостой. В Сети появился ролик, на котором видно, что вся проезжая часть в сторону Беляевского шоссе в дыму. Из-за возгорания движение автомобилей было затруднено.

Ранее, 10 апреля, сообщалось, что в Красноярском крае начались лесные пожары. Так, возгорание площадью 15 га зафиксировали на территории Краснотуранского района.