Министр обороны Украины чуть не попал в плен в начале СВО

Министр обороны Украины Алексей Резников мог бы попасть в плен к Российской армии в самом начале спецоперации. Об этом Резников рассказал 10 апреля в интервью изданию «Украинская правда».

По словам министра, он мог бы оказаться в плену, если бы отправился в командный пункт (ЗКП) Минобороны Украины, расположенный в Гостомеле Киевской области, где произошла крупная высадка российских десантников.

«Теоретически, если бы мы переместились в Гостомель хотя бы за день-два, то я и половина министерства были бы в плену», — заявил Резников.

Он пояснил, что позже чиновников украинского минобороны решили не переводить из Киева и разместили в зданиях в городе.

Ранее, 4 апреля, Резников рассказал, что в своем рождественском письме Санта-Клаусу попросил у него поставок западных истребителей на Украину. 6 марта министр заявил, что каждый украинец должен иметь дома огнестрельное оружие, так как культура военной профессии должна стать трендом.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.