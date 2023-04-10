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Министр обороны Украины чуть не попал в плен в начале СВО

Министр обороны Украины рассказал, что чуть не попал в плен российской армии в начале спецоперации
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Фото: Global Look Press/Volodymyr Tarasov
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Министр обороны Украины Алексей Резников мог бы попасть в плен к Российской армии в самом начале спецоперации. Об этом Резников рассказал 10 апреля в интервью изданию «Украинская правда».

По словам министра, он мог бы оказаться в плену, если бы отправился в командный пункт (ЗКП) Минобороны Украины, расположенный в Гостомеле Киевской области, где произошла крупная высадка российских десантников.

«Теоретически, если бы мы переместились в Гостомель хотя бы за день-два, то я и половина министерства были бы в плену», — заявил Резников.

Он пояснил, что позже чиновников украинского минобороны решили не переводить из Киева и разместили в зданиях в городе.

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Ранее, 4 апреля, Резников рассказал, что в своем рождественском письме Санта-Клаусу попросил у него поставок западных истребителей на Украину. 6 марта министр заявил, что каждый украинец должен иметь дома огнестрельное оружие, так как культура военной профессии должна стать трендом.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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