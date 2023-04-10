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Уровень воды в реках Оренбуржья постепенно снижается

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В Оренбургской области уровень воды в реках постепенно снижается. Так в реке Урал в Оренбурге на утро 10 апреля уровень составлял 608 см — за сутки он понизился на 11 см.

Возле Орска уровень Урала сейчас составляет 372 см. Это выше отметки «неблагоприятный», но всего на 12 см. И это на 35 см меньше, чем накануне, 9 апреля, отмечает РИА «Оренбуржье».

В Сакмаре у Татарской Каргалы — 482 см, что меньше вчерашнего уровня на 11 см. На реке Большой Кумак в Новоорске пока сохраняется отметка неблагоприятного уровня — 571 см. До опасной отметки остается 119 см.

Урал56.Ру уточняет, что приток в Ириклинское водохранилище за двое суток упал на 100 куб. м/сек. По данным на 9 апреля он составил до 530 куб. м/сек. А 2 апреля был 1270 куб. м/сек.

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