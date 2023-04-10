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В Совфеде рассказали о цели Вашингтона на Украине

Сенатор Климов: цель Вашингтона на Украине заключается в ослаблении РФ
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Фото: Global Look Press/Alex Edelman
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Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов рассказал, что цель Вашингтона на Украине заключается в ослаблении РФ и параллельном подзуживании КНР.

Таким образом, в беседе с «Абзацем» в понедельник, 10 апреля, Климов прокомментировал высказывание американского сенатора Марко Рубио о том, что США могут бросить Европу, чтобы она сама разбиралась в конфликте на Востоке.

Он указал на то, что от сенатора Рубио «мало что зависит», однако в Вашингтоне есть влиятельные политики, желающие воевать на два фронта — с РФ в Европе и с Китаем на Тайване.

Сенатор отметил, что США не нужна Украина, их мало волнует судьба ее жителей. Вашингтон хочет и дальше оттягивать усилия Москвы, пытаясь ослаблять ее.

В ситуации Тайваня Вашингтону, по словам Климова, нужно тянуть время. «Есть американское глубинное государство, которое идет к своей цели: еще большее втягивание России и Европы в конфликт на Украине и растягивание ситуации вокруг Китая», — подчеркнул сенатор.

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Ранее 10 апреля издание Washington Post заявило о панике среди граждан Украины из-за темпов и «агрессии» мобилизации в ряды ВСУ. Отмечается, что множество украинцев чувствуют себя неготовыми к службе или просто не желают служить, пишет сайт kp.ru.

6 апреля агентство Xinhu сообщило, что Пекин готов принять решительные и эффективные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности на фоне визита главы Тайваня Цай Инвэнь в США. Как отмечает Life.ru, Пекин призвал Вашингтон не нарушать принцип «одного Китая» и придерживаться положений трех совместных китайско-американских коммюнике.

В марте обозреватель британской газеты Guardian Рандип Рамеш заявил, что власти США намерены прекратить поддержку Украины при появлении новых политических интересов. Обозреватель отметил, что США вторглась в Ирак с целью поддержания господства на Ближнем Востоке и были готовы «расстаться со старыми союзниками, чтобы бомбить Ближний Восток в устраивающей их форме».

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», по такому же принципу США могут поступить и с Украиной.

Россия 24 февраля 2022 года объявила о начале спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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