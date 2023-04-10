На 92-м году жизни от сепсиса умер французский хореограф Пьер Лакотт

На 92-м году жизни в результате заражения крови скончался известный французский танцовщик и хореограф Пьер Лакотт. Об этом 10 апреля сообщило агентство Agence France-Presse (AFP), сославшись на его жену Гилен Тесмар.

«Наш Пьер покинул нас в 4 часа утра <…> Это очень печально, у него до сих пор было полно проектов, и он занимался написанием книги», — цитирует AFP Тесмар.

Она подчеркнула, что хореограф умер в клинике на юге Франции в результате сепсиса после инфицирования раны.

Год назад Лакотт заявлял о готовности поставить на российской сцене свой балет «Красное и черное» по мотивам одноименного романа Стендаля. В беседе с «Известиями», приуроченной к 90-летию хореографа, он признался, что постановка его балета в РФ доставила бы ему «огромную радость». Маэстро признавался, что обожает Россию.

Лакотт родился 4 апреля 1932 года. Учился в Парижской балетной школе, был учеником примы императорских театров Любови Егоровой.

Он ставил спектакли для Екатерины Максимовой, работал в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

В 2000 году Лакотт поставил в Большом театре балет «Дочь Фараона». Балетмейстер фактически заново сочинил вариации и адажио, используя классическую танцевальную лексику XIX века. В 2011 году Лакотт участвовал в гала-концерте на открытии Исторической сцены ГАБТа после реконструкции. В 2013-м он поставил для театра новую редакцию балета «Марко Спада».

Также список его постановок пополнил балет «Сильфида» в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко в 2011 году.