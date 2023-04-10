Реклама
Прямой эфир
Мир
Херш заявил о планах США шантажировать РФ подрывом «Северных потоков»
Мир
Женщинам без хиджаба запретят заходить в метро Тегерана
Мир
Спикер ВС ВСУ заявил о намерении Киева получить истребители F-16
Армия
Минобороны заявило о возвращении из украинского плена 106 российских военных
Армия
ВСУ подорвали здание администрации в Артемовске перед отступлением
Мир
Украина вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы
Мир
Далай-лама извинился за инцидент с мальчиком
Мир
В украинском Переяславе раскольники вместе с властями пытались захватить два храма
Мир
В Польше заявили о сделке Зеленского с Варшавой ради противостояния РФ
Общество
Путин назвал создание рабочих мест основным способом улучшения демографии
Мир
Шведы и финны просили парламент Венгрии заблокировать присоединение стран к НАТО
Армия
Пушилин сообщил о серьезном продвижении войск РФ в районе Авдеевки
Мир
Байден заявил о намерении баллотироваться в президенты второй раз

На 92-м году жизни от сепсиса умер французский хореограф Пьер Лакотт

0
Фото: Global Look Press/Russian Look/Semen Likhodeev
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На 92-м году жизни в результате заражения крови скончался известный французский танцовщик и хореограф Пьер Лакотт. Об этом 10 апреля сообщило агентство Agence France-Presse (AFP), сославшись на его жену Гилен Тесмар.

«Наш Пьер покинул нас в 4 часа утра <…> Это очень печально, у него до сих пор было полно проектов, и он занимался написанием книги», — цитирует AFP Тесмар.

Она подчеркнула, что хореограф умер в клинике на юге Франции в результате сепсиса после инфицирования раны.

«Рудольф Нуреев верил, что он бессмертен»
Хореограф Пьер Лакотт — о своей соседке Матильде Кшесинской, сохранении классического балета и подарке русского князя

Год назад Лакотт заявлял о готовности поставить на российской сцене свой балет «Красное и черное» по мотивам одноименного романа Стендаля. В беседе с «Известиями», приуроченной к 90-летию хореографа, он признался, что постановка его балета в РФ доставила бы ему «огромную радость». Маэстро признавался, что обожает Россию.

Лакотт родился 4 апреля 1932 года. Учился в Парижской балетной школе, был учеником примы императорских театров Любови Егоровой.

Он ставил спектакли для Екатерины Максимовой, работал в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

В 2000 году Лакотт поставил в Большом театре балет «Дочь Фараона». Балетмейстер фактически заново сочинил вариации и адажио, используя классическую танцевальную лексику XIX века. В 2011 году Лакотт участвовал в гала-концерте на открытии Исторической сцены ГАБТа после реконструкции. В 2013-м он поставил для театра новую редакцию балета «Марко Спада».

Также список его постановок пополнил балет «Сильфида» в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко в 2011 году.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023