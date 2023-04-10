В Подмосковье объем производства хлеба и выпечки увеличился на 8,5%

Подмосковные предприятия выпустили с января 78,9 тыс. т хлеба и хлебобулочных изделий. Объемы производства выросли, по данным за февраль, на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал в понедельник, 10 апреля.

«Подмосковье занимает лидирующие позиции по объемам производства хлебобулочных изделий среди регионов России. При этом мощности развиваются, объемы продукции стабильно растут», — приводит его слова телеканал «360».

Подмосковные пекари произвели в феврале более 20% от общего объема хлеба в Центральном федеральном округе (ЦФО). Это составляет 8,1% от общероссийского объема.

В регионе основными производителями батонов, буханок и сладкой выпечки являются компании «Калининградхлеб», «Коломенское поле», «Рузский хлебозавод» и «Серпуховхлеб» и «Щелковохлеб».

Ранее, 7 апреля, Филимонов сообщил, что подмосковное производство по переработке орехов, грибов и ряда других дикорастущих растений развивает мощности.

«Сегодня предприятие производит 100 т продукции ежемесячно. В перспективе, при выходе на полную мощность, объемы производства увеличатся в разы. Это открывает новые перспективы для увеличения переработки подобной продукции в регионе», — цитирует чиновника РИАМО.

Ранее, 3 апреля, президент России Владимир Путин в понедельник, провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, на которой обсуждались результаты работы по социально-экономическому развитию региона за прошедший год.