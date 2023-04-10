Пожилая велосипедистка пострадала при наезде авто в Псковской области

В Красногородском районе Псковской области в результате наезда легковушки пострадала 65-летняя женщина-велосипедистка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УГИБДД УМВД России по региону.

Авария произошла в воскресенье, 9 апреля, на улице Молодежной, 2 в деревне Мыза. Предварительно установлено, что 19-летний водитель ВАЗ-21099 не учел состояние своей машины, потерял управление и допустил наезд на велосипедистку, двигавшуюся в попутном направлении.

В результате ДТП пенсионерка получила различные травмы. Ее госпитализировали. Судя по опубликованным агентством фотографиям, у машины разбито лобовое стекло.

На месте происшествия работали пожарные подразделения, бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД.

26 марта в селе Устиново Челябинской области водитель автомобиля «УАЗ» сбил семилетнюю девочку на велосипеде и скрылся с места ДТП. Позже выяснилось, что автомобилист был пьян.