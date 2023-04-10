Пенсионер из Самары перевел мошенникам 1 млн рублей

Телефонные мошенники выманили у пожилого жителя Самары 1 млн рублей, сообщает НИА «Самара» в понедельник, 10 апреля.

Пенсионеру 1949 года рождения поступило несколько звонков с разных номеров. Неизвестный представился банковским служащим и сообщил мужчине, что его счет используют мошенники.

Злоумышленник заверил самарца, что для сохранности денег нужно их снять и перевести на «безопасный» счет. Пенсионер снял около 1 млн рублей и перевел на счет, указанный мошенником.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в апреле сообщалось, что 71-летний мужчина из Владивостока лишился 10 млн рублей из-за мошенников. Пенсионер согласился перевести накопления на «безопасный» счет.