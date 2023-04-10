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Супруга Карла III может отказаться от скипетра из слоновой кости на коронации

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Фото: Global Look Press/dpa/Bodo Marks
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Супруга Карла III, королева-консорт Великобритании Камилла может отказаться на церемонии коронации от скипетра из слоновой кости, причиной названа критика экоактивистов. Об этом 10 апреля на своем сайте сообщила газета The Times.

В адрес королевской семьи часто звучат упреки в хранении реликвий из слоновой кости. Торговля этим материалом для выделки предметов роскоши была запрещена в 1989 году в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Однако браконьеры продолжают уничтожать слонов из-за бивней этих животных.

Принц Уэльский Уильям, старший сын Карла III, который проводит кампанию против незаконной торговли частями животных, ранее предлагал уничтожить скипетр королевы. Однако, по мнению семьи, наличие слоновой кости в коллекции королевского двора «неизбежно из-за кардинально отличающихся ценностей минувших эпох».

Скипетр из слоновой кости использовался в коронациях британских монархов с 1685 года. Это один из двух жезлов, представляемых публике королевой на церемонии.

Ранее Камилла отказалась появиться 6 мая в короне со знаменитым 105-каратным бриллиантом «Кохинур» во избежание возможных политических трений с Индией, представители которой регулярно требуют возвращения камня Нью-Дели.

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Также в понедельник стало известно, что Карл III и королева-консорт Камилла воспользуются 260-летней каретой Gold State по пути во дворец после коронации в Вестминстерском аббатстве. Их путь на церемонию будет проходить с гораздо большим комфортом, так как карету оснастили амортизаторами и кондиционером.

Принц Чарльз стал королем после смерти своей матери Елизаветы II, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

Торжественная церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Коронацию проведет духовный глава церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

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