В Ульяновской области поймали браконьеров с сетями и рыбой

Полицейские поймали браконьеров в Сурском районе Ульяновской области, сообщает областное управление МВД России в понедельник, 10 апреля.

Сотрудники МО МВД России «Карсунский» задержали двоих мужчин 7 апреля, в ходе рейда на реке Суре недалеко от села Барышская Слобода. У злоумышленников изъяли 30 м сетей, пойманную рыбу и две деревянные лодки, пишет ulpravda.ru.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе сумма ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ч.1 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). Мужчинам грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в марте сообщалось, что браконьера из Новосибирска оштрафовали за вылов редкого осетра. Он заплатил около 350 тыс. рублей штрафа.