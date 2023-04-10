Больше 800 собак отловили в Якутске в 2023 году
С начала 2023 года на территории Якутска отловили 862 безнадзорные собаки. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на администрацию города.
Ежедневно к отлову безнадзорных животных привлекают семь бригад. Только за минувшую неделю в городе поймали 72 собаки, составлено девять протоколов по самовыгулу домашних животных. В общей сложности в приюте «Помоги выжить» находятся больше 1,3 тыс. собак.
Жители Якутска могут направить фотографии и видеозаписи с указанием адреса нахождения безнадзорных животных в социальные сети округов. Также информацию принимает единая дежурно-диспетчерская служба.
В начале апреля бродячая собака напала на 11-летнюю девочку в Барнауле. Пострадавшая получила травму руки.