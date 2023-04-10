Дзюба извинился перед болельщиками за игру с «Зенитом»
Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба извинился перед болельщиками за игру с «Зенитом». Обращение к фанатам он опубликовал 9 апреля в социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской).
После побед всегда легко радоваться и говорить добрые, теплые вещи, а когда проигрываешь, нужно находить какие-то слова. Хотел бы извиниться за свою игру. Удивительная психология. Состояние было вообще не очень, как-то может, перегорел даже. Внешне спокойным был, а в голове хотелось, чтобы команда победила», — прокомментировал футболист поражение.
Форвард признался болельщикам, что слишком сильно хотел одержать победу над «Зенитом». Однако футболист в игре с командой из Санкт-Петербурга не смог показать необходимого результата.
Ранее в этот день главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отказ Дзюбы жать ему руку после матча, заявив, что не видит в этом ничего страшного.
Эти слова стали реакцией на поведение футболиста после матча с «Зенитом»: Дзюба не пожал руку тренеру Сергею Семаку, когда он пошел в сторону нападающего, однако бывший футболист «Зенита» отправился дальше.
«Зенит» выиграл у «Локомотива» в выездном матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Сейчас петербургская команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 54 очками. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.
Артем Дзюба покинул «Зенит» после чемпионата России сезона-2021/22. За клуб он играл с 2015 года. В его составе игрок стал четырехкратным чемпионом России, завоевал два кубка и четыре суперкубка страны, был капитаном команды.