Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба извинился перед болельщиками за игру с «Зенитом». Обращение к фанатам он опубликовал 9 апреля в социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской).

После побед всегда легко радоваться и говорить добрые, теплые вещи, а когда проигрываешь, нужно находить какие-то слова. Хотел бы извиниться за свою игру. Удивительная психология. Состояние было вообще не очень, как-то может, перегорел даже. Внешне спокойным был, а в голове хотелось, чтобы команда победила», — прокомментировал футболист поражение.

Форвард признался болельщикам, что слишком сильно хотел одержать победу над «Зенитом». Однако футболист в игре с командой из Санкт-Петербурга не смог показать необходимого результата.

Ранее в этот день главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отказ Дзюбы жать ему руку после матча, заявив, что не видит в этом ничего страшного.

Эти слова стали реакцией на поведение футболиста после матча с «Зенитом»: Дзюба не пожал руку тренеру Сергею Семаку, когда он пошел в сторону нападающего, однако бывший футболист «Зенита» отправился дальше.