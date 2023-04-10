Турция приняла на вооружение первый десантный корабль с «Байрактарами»

На службу военно-морских сил Турции в понедельник, 10 апреля, заступил первый десантный корабль «Анадолу», на котором разместят новейшие беспилотники «Байрактар-ТБ3», заступил в понедельник на службу ВМС Турции. Трансляцию церемонии ведет телеканал TRT.

По данным агентства Anadolu, корабль не только сделает турецкий флот мощнее, но и позволит распространить зону операционных возможностей вооруженных сил за пределы вод страны.

Ранее, 1 февраля, глава МИД республики Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выступает против вхождения новых военных судов в Черное море.

Тогда же Анкара отменила ряд военных учений НАТО в связи с положениями Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 января этого года заявил, что его стране удалось избежать проблем в бассейне Черного моря благодаря строгому соблюдению Турцией Конвенции Монтрё, которая устанавливает различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств..