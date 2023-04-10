Гранату времен ВОВ обезвредили в Башкирии

В Башкирии вновь нашли взрывоопасный предмет. Его обнаружил житель села Большеустьинское в Мечетлинском районе, когда работал на своем огороде.

Предмет оказался настоящей ручной гранатой, которой около 78 лет. Снаряд времен Великой Отечественной войны оказался взрывоопасным. Сотрудники группы разминирования ОМОГ Управления Росгвардии по республике оперативно прибыли на место, вывезли гранату в безопасное место и уничтожили.

ИА «МедиаКорСеть» сообщает, что недавно в Уфе на оживленной остановке нашли мину «Лепесток». Она оказалась учебной. Кроме того, недалеко от трассы была обнаружена граната. Она также оказалась учебной.