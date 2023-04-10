В Запорожской области изъяли крупный схрон с боеприпасами

Полицейские и сотрудники Росгвардии изъяли крупный схрон с боеприпасами в Запорожской области. Об этом в понедельник, 10 марта, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.

По данным ведомства, около 300 боеприпасов иностранного производства разного калибра и назначения находились в одном из частных домов в селе Кавуновка Михайловского района.

Все изъятые боеприпасы были переданы специалистам для уничтожения. По факту обнаружения схрона проводится проверка. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Ранее, 17 марта, сообщалось, что за месяц в Запорожской области было обнаружено более 14 схронов с оружием, которые могли быть использованы украинскими диверсантами. Схроны были обнаружены военной полицией в домах бывших членов АТО (пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ)), а также в лесах, жилых домах и автомобилях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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