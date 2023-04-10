Прачечную дома свердловского правительства отремонтируют за 18 млн рублей

В Екатеринбурге выбирают компанию, которая займется капитальным ремонтом прачечной на техническом этаже дома правительства Свердловской области. На эти цели из регионального бюджета готовы выделить 18,1 млн рублей. Это следует из данных, размещенных на сайте госзакупок.

Победитель аукциона должен сделать ремонт в течение 60 дней после заключения контракта. Заявки заканчивают принимать 13 апреля, уточняет ИА «Ура.ру».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге к 300-летию города намерены отремонтировать участок набережной вдоль парка Маяковского. Для каждого отрезка набережной разрабатывается свой проект, в котором учитывается специфика территории и перспективы ее развития. Работы должны стартовать в ближайшее время.