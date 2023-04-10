Сотрудницу детдома на Урале обвинили в избиении ребенка

Сотрудницу детского дома в поселке Мартюш в Свердловской области подозревают в избиении ребенка за непослушание. В этом женщину обвинил местный житель, ставший свидетелем сцены.

По его словам, конфликт у сотрудницы детдома с ребенком произошел из-за палки, которую подобрал малыш. Женщина хотела ее отобрать, но мальчик устроил истерику. В гневе педагог, со слов свидетеля, наносила ребенку удары ладонью по плечам и по голове, а он плакал и закрывался руками. Свидетелем этой сцены стала также пожилая няня, но она предпочла не вмешиваться в происходящее.

Мужчина сообщил об инциденте в полицию и Следственный комитет. ИА «Ура.Ру» обратилось за комментариями к начальнику пресс-службы ГУ МВД по региону Валерию Горелых. Он подтвердил, что ведомство получило информацию о случившемся.

Сотрудники полиции Каменск-Уральского подразделения по делам несовершеннолетних проверяют информацию. По итогам разбирательства будут приняты адекватные меры реагирования.

Ранее, 8 апреля, сообщалось, что в отношении воспитателя детского сада, избившего ребенка-инвалида в Балашихе, возбуждено уголовное дело. В сети появилось видео, на котором зафиксировано нанесение телесных повреждений педагогом одному из воспитанников. Инцидент произошел в специализированном учебном заведении «Полянка», которое посещают дети с ДЦП.