Микробиолог назвала продукты с возможным содержанием кишечной палочки

Руководитель лаборатории гигиены производства микробиологии ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова, доктор технических наук Юлия Юшина в беседе с «Газетой.Ru» в понедельник, 10 апреля, рассказала, в каких продуктах может находиться кишечная палочка.

По словам специалиста, опасная бактерия Escherichia coli O157, вызывающая кишечную инфекцию, может содержаться во всех продуктах, которые не проходят дополнительную тепловую обработку.

«Это могут быть гамбургеры, свежевыжатый сок, йогурты, сыры, роллы. Овощи фрукты также могут стать причиной таких заболеваний», — рассказала Юшина.

Он отметила, что единственный эффективный способ уничтожения бактерий в пищевых продуктах — тепловая обработка, пастеризация и тому подобное.

Специалист добавила, что все продукты животного происхождения, такие, как птица и мясо, имеют довольно высокий риск по наличию микроорганизмов и при их приготовлении лучше использовать отдельную разделочную доску, которую после готовки следует тщательно мыть с мылом.

Ранее, 30 марта, технолог Юлия Будовская объяснила, как выбрать качественные морепродукты и не отравиться. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что одним из самых популярных продуктов среди россиян считаются креветки, которые, как правило, прибывают в магазины в замороженном виде. Эксперт призвала обращать внимание на содержание глазури — чем ее больше, тем хуже. По словам технолога, черная голова, пятна, неравномерный окрас креветки говорят о том, что продукт начал портиться.

При выборе кальмаров Будовская посоветовала обратить внимание на глазурь, которая не должна скрывать весь продукт. Также в упаковке не должно быть снега. При выборе мидий, как уточнила эксперт, нужно помнить, что об их несвежести говорят приоткрытые створки. Между ними не должно быть даже щели. Стоит выбирать целые раковины без сколов и повреждений.