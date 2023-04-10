Лесные пожары начались в Красноярском крае

В минувшие выходные сотрудники лесопожарного центра Красноярского края ликвидировали один лесной пожар. Площадь горения составила 15 га.

Возгорание было зарегистрировано на территории Краснотуранского района. К тушению привлекли 10 человек и три единицы техники. По предварительным данным, огонь перешел на лесную территорию с земель другого типа. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

На утро 10 апреля действующих возгораний в Красноярском крае нет. Ситуацию помогают отслеживать 100 камер видеонаблюдения, информация передается в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства в онлайн-режиме. Жителей региона просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание сухой растительности.

На прошлой неделе первые лесные пожары зарегистрировали в Самарской области. Огонь ликвидировали в Красноярском и Кинельском лесничествах.