На аукционе в ОАЭ уникальный автомобильный номер продали за $15 млн

Компания Emirates Auction LLC продала номер для автомобиля за $15 млн, имя покупателя при этом не разглашается. Об этом сообщает издание Bloomberg в понедельник, 10 апреля.

Сделка прошла в ОАЭ во время благотворительного аукциона. Известно, что уникальность самого лота заключалась в том, что он состоял всего из одной цифры P 7. Так, номер ушел с молотка за рекордную сумму всего мероприятия — 55 млн дирхамов или $15 млн.

Известно, что прошлый обладатель «самого дорогого номера» выложил за лот $14,2 млн, это также стало самой крупной покупкой во время аукциона. Рекорд был установлен в 2008 году, а покупателем значился местный бизнесмен Саид Абдул Гаффар Хоури.

Помимо рекордсменов, в материале издания также описывается ряд случаев, когда автовладельцы хотели приобрести уникальный номер за большие деньги. Например, в 2016 году бизнесмен из ОАЭ Балвиндер Сингх Сахни приобрел номерной знак D 5 за $9 млн.

Объясняя такую приверженность к роскоши в ОАЭ, предприниматель отметил, что каждый стремится показать привилегии своего социального положения.

«Дубай — город золота. Это город больших людей, надежных людей, приятных людей. Поэтому каждый хочет показать свой статус», — прокомментировал он свою покупку в тот момент.

7 апреля обозреватель «Известий», автоэксперт Роман Солдато в оценил идею создания официальных аукционов так называемых красивых автомобильных регистрационных номеров. По его словам, это хорошая инициатива, которая позволит водителям легально приобретать понравившейся номер, не используя теневые схемы. При этом автоэксперт отметил, что пока не ясно, как именно эти аукционы будут оформлены, как будут проводиться, а самое главное — как будут регулироваться цены.

Ранее, 21 марта, руководитель управления промышленности, энергетики и экологии аналитического центра при правительстве РФ Григорий Микрюков заявил, что стоимость владения автомобилем в России по итогам прошлого года выросла на 9,3%. По его словам, это связано с ростом цен на сами автомобили, а также с увеличением стоимости запчастей и расценок на обслуживание машин.